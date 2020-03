Straatdealers in Helmond en Eindhoven nemen wiethandel over: ‘Veertig euro per gram. It's crazy’

De kerkklok heeft even daarvoor vier keer geslagen, maar de rolluiken zijn nog altijd dicht. Twee mannen en een vrouw staan ongeduldig voor de gesloten deur van coffeeshop Bonne Ville in Helmond. Ze kijken stuk voor stuk nog een keer op de telefoon, 16.02 uur. „It stays closed, think I”, zegt een van de drie in gebroken Engels. „Fucking corona.” Net als hij om wil draaien, komt er jongen haastig aanlopen. Hij is een jaar of zestien, met een beginnende snor. “You want hasjes? No problem, my friend.” Geen contant geld? Ook al geen probleem: „Je kunt het geld gewoon via de telefoon overmaken. Dit zijn gouden tijden voor ons.”