Straatkunst moet saaie muren en tunnels in Helmond leuker maken

Nieuwe park in hartje Helmond kent nu nog kaal beton, straks een rotspartij in de Aa

7:00 HELMOND - Nu is het een grote modderpoel met een slingerende geul die droog staat. Eind april is het nieuwe Burgemeester Geukerspark in hartje Helmond klaar. „Het blijft uniek, 2,5 hectare groen aanleggen in een stadscentrum.”