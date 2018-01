Straatmeubilair, auto's, een scooter, bushok en 3 woningen beschadigd door brand in Helmond

Video Drukke jaarwisseling met veel incidenten; hoofdprijs Staatsloterij valt in Noord-Brabant

14:50 EINDHOVEN - Een drukke jaarwisseling, met volgens de autoriteiten nauwelijks noemenswaardige incidenten. Of het moet het explosief zijn geweest dat afging aan Uniastate in Eindhoven of de achttien vuurwerkslachtoffers die zich bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven meldden.