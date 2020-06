Straatroof in Helmond was ‘goed gesprek over foute deal’

Via het kenteken van de vluchtauto kreeg de politie twee daders snel te pakken, Amsterdammers. Die hadden het over een straatroofje. Maar eenmaal voor de rechter zei Luciano K. (20) dat zijn vriend Brandon (22) was belazerd en dat wilde oplossen. Twee weken eerder had Luciano een zendertje onder de auto van het slachtoffer geplakt. Hij kon hem zo via een telefoon volgen en die nacht had hij Brandon naar Helmond gereden. Er was gepraat, meer niet. Geen klappen, zeker geen roof. En ook geen derde man.



Officier van justitie Dianne Swinkels hoorde er van op. En ze geloofde het niet. Want elke pinautomaat heeft een camera en op beelden waren duidelijk drie daders te zien. De klappen waren eerder gegeven, maar de politie zag rode wangen op het slachtoffer. Via de telefoons was ook te zien dat de wagen snel daarna naar Dierdonk reed en daar even stopte. Daar zou de derde dader kunnen zijn uitgestapt. En dan lag er ook nog een crypto-telefoon in de wagen. Die was ‘van niemand’.