Straks een smeltkroes voor heel Mierlo?

MIERLO - Een gebouw waar Mierlonaren hun kinderen naar school brengen, ze even met andere ouders genieten van een kop koffie en ook nog een uurtje kunnen sporten. Als het aan burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo ligt, denkt de lokale politiek op zijn minst hardop na over zo’n plek waar jong oud ontmoet en verschillende maatschappelijke functies samenvloeien.

Nu zijn de gebouwen van verenigingen en instellingen in Mierlo te veel versnipperd, waardoor de verschillende bevolkingsgroepen in het dorp elkaar te weinig ontmoeten. Dit is een opvallende conclusie van onderzoeksbureau PON, dat op verzoek van het eerdergenoemde burgerinitiatief de Mierlose accommodaties in kaart bracht. Provinciaal loket Sterk Brabant bekostigde het onderzoek, dat bevestigde wat Theo van Dijk, Theo Smolders, Irene van de Waterlaat en Rob Lammers eigenlijk al wisten: er valt het nodige te verbeteren aan het accommodatiebeleid.

Vervolgonderzoek

Sinds Natuurlijk Goed het rapport deelde met wethouder Rob van Otterdijk lijkt nu ook de gemeente van dat laatste doordrongen. Geldrop-Mierlo heeft bureau PentaRo ingeschakeld voor een vervolgonderzoek naar huisvesting van verenigingen en maatschappelijke partijen. ,,Na de zomervakantie trekken ze het dorp in om met verenigingen gesprekken aan te knopen. Zo moet PentaRo in beeld krijgen wat de behoeften zijn. Vervolgens rapporteren ze in september of oktober hun bevindingen’’, geeft Theo van Dijk een stand van zaken.

De samenleving vergrijst, mensen gaan minder vaak naar de kerk, Nederlanders worden individualistischer en ook steken andere onderwijsvormen de kop op. Maatschappelijke ontwikkelingen die een nieuwe soort huisvesting vragen, meent Natuurlijk Goed. Maar het is nog een hele uitdaging om daar verenigingen van te overtuigen. ,,Vraag je verenigingen naar hun noden, dan hebben ze het over zaken als meer kleedlokalen. Ze noemen dus hele andere dingen dan het PON’’, volgens Van Dijk. Ook de gemeente dacht volgens het burgerinitiatief vaak in stenen en ziet de gebouwen niet in samenhang. Van Dijk: ,,Scholen zijn overdag in gebruik en staan ‘s avonds leeg, verenigingsgebouwen andersom. Die leemtes kun je vullen door de gebouwen te integreren.’’

Centrale ontmoetingsplek

Mierlo zou baat kunnen hebben bij één centrale ontmoetingsplek. Een gebouw waar bijvoorbeeld onderwijs en ontspanning zijn samengebundeld. ,,Sporthal de Weijer zou daarvoor een goede plek zijn’’, oppert Theo Smolders. ,,Het is vlakbij de Santheuvel en daardoor goed ontsloten.’’

De uitwerking laat Natuurlijk Goed echter liever over aan de experts, vult Van Dijk aan. ,,Het gaat er ons om dat er goed wordt nagedacht over andere huisvesting. Het doel is een veerkrachtige Mierlose gemeenschap en betere accommodaties zijn een middel om dat te bereiken.’’

Maar ook de verenigingen moeten dus verder kijken dan de eigen clubkleuren. Lammers: ,,Juist de coronacrisis dwingt verenigingen tot zelfreflectie. Ze kunnen weinig doen en de binding staat daardoor onder druk. Dat roept een vraag op: hoe toekomstbestendig zijn wij?’’