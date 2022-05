Streep door coronaboetes voor nachtactie Plaza en N8club in Helmond

INGEZONDEN OPINIE Mening | Ongenode gast Parkinson met stroom­stoot­jes buiten zetten met ‘deep brain stimulati­on’

VELDHOVEN - In de spreekkamer in 2007 had de neuroloog al snel door dat het Parkinson is. Ik schrok me te pletter. Ik was 55 jaar en zat nog vol ambitieuze plannen. Een chirurgische ingreep met deep brain stimulation zorgde jaren later gelukkig voor een iets betere kwaliteit van leven.

30 april