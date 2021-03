Streep door festival Urban Matterz in Helmond: ‘Financieel gezien niet verantwoord’

Je pakketje 24/7 ophalen in eigen flat of bedrijfsge­bouw: de pakketauto­maat van VDL maakt het mogelijk

11 maart HAPERT - Brief- en pakketautomaten voor PostNL maakt VDL al jaren. Een nieuwe markt ziet het bedrijf in pakketautomaten voor appartementencomplexen en bedrijfsgebouwen. VDL Services in Hapert gaat van start met de bouw van de eerste kasten, in samenwerking met software- en elektronicapartner Last Mile Logistics uit Oisterwijk.