Streep door jubileumeditie Bluesroute Helmond

Stadskun­ste­naar fotogra­feert haar Helmondse familie opnieuw: er is veel gebeurd in vijf jaar

7 september HELMOND/TILBURG - De Helmondse stadskunst­enaar Tahné Kleijn (Helmond, 1990) zet opnieuw haar ‘liefdevolle’ Helmondse ‘probleemfamilie’ centraal in een intrigerende serie. Vanaf 11 september voor het eerst te zien op een expositie van Kunstloc Brabant in de LocHal in Tilburg.