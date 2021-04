Streep door ouderbijdrage voor zeven Helmondse basisscholen: ‘Onderwijs moet gratis zijn’

De kale kooi van de neusberen in de Helmondse Warande krijgt een facelift. Straks zitten ze in een tropisch paradijsje

10 april HELMOND - Een kale kooi met straatstenen op de bodem, daar moeten de neusberen in dierenpark de Warande in Helmond het al jaren mee doen. Binnenkort veranderen de sobere onderkomens echter in kleine tropische oases, met dank aan Anita Cox. De mistroostige dierenkooi was haar een doorn in het oog en nu is ze de kartrekker van een extreme makeover.