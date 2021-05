Streepje rode wol doet overvaller van Poolse supermarkt in Helmond das om

Het is mei en er is nog geen moord gepleegd in Zuid­oost-Bra­bant: ‘Criminelen houden zich koest’

6:00 EINDHOVEN - Het is halverwege mei en er is dit jaar in Zuid-Oost-Brabant nog geen moord gepleegd. Er viel zelfs nog geen enkele dode door geweld. Dat is voor het eerst in dertig jaar. Criminelen lijken zich koest te houden en corona legde het uitgaansgeweld plat.