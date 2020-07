Strengere aanpak van fietsers en scooterrijders in centrum van Helmond

De stickers op de grond maken ondubbelzinnig duidelijk: fietsen of rijden op een brom- of snorfiets is er niet toegestaan. Dit verbod geldt tussen 9.00 en 21.00 uur. Overtreders die door een agent of boa in de kraag worden gevat, krijgen een boete van 55 euro. Een strenger optreden is broodnodig, concluderen aspirant-politieagente Beau Deridder en Haverkamp. Laatstgenoemde legt uit: ,,Horecaondernemers mochten hun terrassen vergroten, waardoor er minder ruimte is. Tegelijkertijd rijden er meer scooters, vaak op steeds hogere snelheden." Deridder, die zich namens de politie ontfermt over de strengere aanpak en op dinsdag ook stickert, ontdekte in een enquête dat niet iedere Helmonder op de hoogte is van de regels. Zo bieden de verkeersborden niet altijd voldoende duidelijkheid.



Daar is Jeanette Hendriks het mee eens. ,,Veel borden hangen op onlogische plekken. Te veel verscholen achter een boom, bijvoorbeeld.” Daarom heeft ze zelf al een waarschuwingsbord ontworpen met de tekst ‘Winkels open? Graag naast de (brom)fiets lopen’. Dat ze niet schuwt om overtreders op hun gedrag aan te spreken, blijkt wel wanneer ze een fietser maant om af te stappen. Hij verontschuldigt zich, maar fietst wél door. Ook Domino’s krijgt regelmatig telefoontjes van Hendriks wanneer een pizzakoerier door de binnenstad scheurt. ,,Dan weten ze in ieder geval dat ‘t om hun mensen gaat.”