Strengere controle op agrarische sector in De Peel

De uitkomsten van het onderzoek moeten vervolgens verhinderen dat diegene een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt voor criminele activiteiten. Zo probeert de overheid te voorkomen dat zij onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten. Om risico's van de aanvraag te kunnen afwegen, voert de gemeente eerst een eigen onderzoek uit naar de financiering en achtergrond van de indiener. Mocht dat onvoldoende helderheid opleveren, dan kan daarnaast ook advies worden ingewonnen bij het Landelijk Bureau Bibob. Als een aanvrager niet positief uit het onderzoek komt, kan de gemeente weigeren of de vergunning intrekken. De zes Peelgemeenten zetten al langer Bibob-procedures in bij vergunningen in onder andere de horeca- en de vastgoedsector. Nu komen daar dus ook aanvragen bij van een omgevingsvergunning met als thema milieu en een zogenaamde 'beperkte milieutoets'.

Incidenten

In veel gevallen worden dit soort vergunningen aangevraagd door agrarische ondernemers, aldus een woordvoerder van burgemeester Blanksma. De Helmondse burgemeester is voorzitter van Team Peelland die dit onlangs besloot. Waarom de zes gemeenten naar dit middel grijpen, heeft te maken met incidenten uit het verleden. ,,De opslag van vaten met chemische middelen van Bruekers op een Helmonds industrieterrein, bijvoorbeeld. Maar ook mestfraude", aldus de woordvoerder. ,,Het is zeker niet de bedoeling deze sector hiermee in een bepaalde hoek te zetten. Maar de ervaring leert dat dit soort overtredingen iets vaker voorkomt bij dit soort ondernemingen. Denk aan Bruekers. Dat zijn extremen die we graag willen voorkomen. Bibob is een goede toets voor bedrijven in deze sector, net als in bijvoorbeeld horeca. Ondernemers die alles volgens de regels doen, hebben hier juist profijt van want degenen die de regels aan hun laars lappen, verpesten het voor de rest."