Strijd in Stiphout vooralsnog gestaakt; bemiddeling moet oplossing brengen in omstreden bouwkwestie

Met het gat van de Heistraat komt einde grote opknap­beurt Helmondse Binnenstad-Oost in zicht

HELMOND - In de staart van de al twintig jaar durende grote opknapbeurt van de Binnenstad-Oost in Helmond moeten nog een paar plekken worden aangepakt. Het duurt niet lang meer en ook de buurt Weverspoort is af.