Studente Lotte gaat helpen in het stembureau: ‘Pas sinds ik zelf mag stemmen vind ik politiek interessant’

HELMOND/BEEK EN DONK - Studente Lotte van Leuken (21) uit Beek en Donk is bezig met het behalen van haar masteropleiding. Daarnaast is ze een van de bijna tweehonderd mensen die zich heeft aangemeld om in Helmond te helpen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

,,Ik heb altijd al een keer willen meehelpen tijdens de verkiezingen. Het is interessant om te zien hoe dat proces in zijn werk gaat.” Volgens de Helmondse burgemeester Blanksma zijn er vanwege het coronavirus dit jaar achthonderd vrijwilligers nodig die ervoor moeten zorgen dat het stemmen in goede banen verloopt. Dat zijn er een stuk meer dan bij reguliere verkiezingen. Van Leuken vond het een goed moment om zichzelf voor het eerst aan te melden als vrijwilligster. Daarnaast vind ze het ook belangrijk werk. ,,Het stemproces moet goed verlopen en betrouwbaar zijn. Je kunt geen fouten maken.”

Door corona tijd om handje te helpen

Van Leuken zegt dat corona tot op zekere hoogte heeft bijgedragen aan het feit dat ze zich nu heeft aangemeld. ,,Voorgaande jaren wilde ik eigenlijk ook wel mee doen, maar toen had ik er nooit tijd voor. Nu hoef ik nergens heen en heb ik meer dan genoeg tijd om een handje te helpen.”

Van Leukens interesse voor politiek is de laatste jaren gestegen. ,,Op de middelbare school had ik wel maatschappijleer, maar ik vond het niet per se interessant. Politiek was voor mij heel lang vooral een verplichting. Pas sinds ik zelf mag stemmen, ben ik er meer over gaan leren en is de interesse gekomen.”

De studente is niet de enige in haar familie die zich heeft aangemeld om bij te springen tijdens de verkiezingen. Voorgaande jaren waren ook haar moeder, broertje en zus van de partij. ,,Dit jaar doe ik het samen met Sanne, mijn zus. Ze heeft vaker geholpen, dus ik kan haar vragen stellen als ik iets niet meer weet. Omdat het mijn eerste keer is vind ik het een beetje spannend. Het is toch wel een serieuze zaak en ik wil geen fouten maken”, zegt ze. ,,Ik zit op 17 maart achter een tafel om de legitimatie van mensen te controleren en tijdens mijn avonddienst moet ik stemmen tellen.”

Vragen stellen gênant

Hoewel Van Leuken de enige uit haar vriendengroep is die zich heeft aangemeld als vrijwilligster, is ze van mening dat het goed is dat er straks jongeren zitten op de locaties waar je kunt stemmen. ,,De eerste keer dat ik ging stemmen, wist ik niet hoe het werkte. Er zaten toen ook veel oudere mensen die al talloze keren hadden gestemd. Ik vond het gênant om uitleg te vragen. Als er jonge mensen zitten, ligt de drempel voor beginnende stemmers misschien ook wel lager om vragen te stellen als ze er niet uit komen.”

Het is voor Van Leuken nog even afwachten hoe het gaat verlopen. ,,Ik denk dat de ervaring heel educatief is. Als mensen me vragen hoe het proces van stemmen tellen in elkaar zit, kan ik met leuke feitjes komen.” Of ze het vaker gaat doen? ,,Als het me goed bevalt, denk ik zeker dat ik me vaker meld om op stemlocaties te helpen tijdens verkiezingen.”