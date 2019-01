Studenten De Kempel in Helmond halen geld op voor studenten in Guatamala

HELMOND - Studenten helpen studenten. Onder dat motto hield Pedagogische Hogeschool de Kempel in Helmond een dienstenveiling. De opbrengst gaat naar jonge mensen in Guatamala die ondanks hun armoede toch een studie volgen. Met de overhandiging van een cheque aan Mario Coolen werd maandag de aftrap gegeven van het jubileumjaar. Want de school bestaat 150 jaar.

Nuenenaar Coolen ging in 1972 als net afgestudeerde theoloog naar het Midden-Amerikaanse land. Daar trok hij zich het lot van de onderbetaalde suikerplantage-werknemers aan. Hij is nog steeds actief in Guatamala en betrokken bij de studenten die samen in een huis wonen. De huur bedraagt 400 tot 500 euro per maand, wat ze moeilijk kunnen opbrengen.

Er is met de veiling 2700 euro opgehaald. De schoolleiding besloot om geen kerstkaarten te versturen en verhoogde het bedrag met 800 euro. Als klap op de vuurpijl werd het hele bedrag nog eens verdubbeld door de Congregatie van de Zusters Franciscanessen in Oirschot. Deze zusters zijn de grondleggers van De Kempel. In 1869 richtten zij de zogenoemde ‘Normaalschool’ op. Ruim honderd jaar later volgde verhuizing naar Helmond: in de regio Tilburg waren veel ‘kweekscholen', hier niet.

Beeld

De Kempel werd een volwaardige hbo-opleiding, die groeide van 102 studenten in 1972 naar 300 in 2000 en 800 nu. De band met de zusters is gebleven. Zo was zuster Charlotte maandag te gast. En ze kwam niet met lege handen. Naast het geld voor Guatamala had ze nog een beeld meegenomen voor in de kapel van de oudbouw van De Kempel: natuurlijk van Franciscus van Assisië, naamgever van de orde.

Komend jaar zijn er tal van jubileumactiviteiten op de Helmondse school. Met onder andere een expositie en een groot feest in juni waar Rowwen Hèze optreedt. De Limburgse formatie was in 2007 al eens te gast, toen de school zijn 25-jarig bestaan als Kempel in Helmond vierde.