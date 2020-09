Studenten filmen ouderen voor Alzheimer Café: ,,Dat ik niet naar jullie kon komen, dat vond ik het allerergste."

,,Eenzaamheid", antwoordt de oma van Lucas van Kessel voor de camera, als ze de vraag krijgt wat haar van de corona-tijd het meest bijstaat. ,,Wat ik vooral gemist heb zijn jullie", vervolgt ze, terwijl ze haar tranen wegdrukt. ,,Dat ik niet naar jullie kon komen, dat vond ik het allerergste."

Lucas van Kessel, eerstejaars student verzorgende IG, was één van de leerlingen van het ROC ter AA in Helmond die een oudere uit zijn omgeving interviewde over de coronacrisis. Belangrijkste vraag bij de video-interviews: Hoe heeft u de afgelopen periode ervaren?

Jong&Oud



Docent Harold Meulendijks maakte een montage van alle 67 video's en dat leverde een even aangrijpende als ontroerende film op van 21 minuten. De film werd vertoond tijdens een bijzondere editie van Alzheimer Café Helmond. Het was via Meulendijks dat de organisatie achter het Alzheimer Café in contact kwam met de studenten, vertelt hij: ,,Het thema van Wereld Alzheimer Dag, op 21 september, is 'Jong & Oud'. De organisatie wilde graag studenten van zorgopleidingen bij die dag betrekken. We hadden een heel programma klaar, met workshops en lezingen in de Cacaofabriek. En toen kwam corona."

De voorbereiding viel daardoor stil. Maar het thema bleef borrelen, vervolgt Meulendijks: ,,Ik vind het belangrijk dat onze leerlingen op een andere manier les krijgen. Live contact met ouderen is daarbij heel waardevol."

En dus vroeg Meulendijks zijn leerlingen met een camera op pad te gaan. Bo Aalders interviewde haar opa. Dat was 'best heftig', vertelt de eerstejaars studente verpleegkunde: ,,Mijn oma is vlak voor corona overleden, daarom zorgden we ervoor dat we opa veel blijven zien. Toch voelde hij zich eenzaam. Zijn biljartclub viel ook al weg. Dat maakte wel indruk op me."

Welkom



De filmvertoning tijdens de eerste bijeenkomst van Alzheimer Café Helmond sinds het begin van de corona-maatregelen, ook nog eens op het ROC ter AA zelf, noemt Meulendijks een mooie bijkomstigheid van het ontstane contact: ,,De organisatie kon niet meer terecht op haar oude locatie. Wij hebben een mooie ruimte om iedereen veilig te ontvangen. Wat ons betreft blijft het café hier welkom. Het thema 'Jong & Oud' is het hele jaar geldig, dat past dus perfect.”