Studiedagen: lastig voor ouders maar geen luxe voor de school

Nog drie ton nodig voor realisatie nieuw skatepark in Asten: ,,Hier kun je geen nee tegen zeggen”

6:55 ASTEN - Het wordt een hels karwei, maar Sabrina van Lieshout heeft er alle vertrouwen in dat het lukt. Van de benodigde 515.000 euro voor een nieuw skatepark in Asten heeft zij de afgelopen maanden al veel (financiële) steun toegezegd gekregen van lokale ondernemers. Bovendien probeert zij kosten te besparen waar het kan. Daardoor is nu nog zo'n drie ton nodig.