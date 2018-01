Stuiterend door de schoolvakantie in Helmond

Voor sommige ouders lijkt er misschien geen eind aan de Kerstvakantie te komen. De feestdagen zitten erop en inmiddels hangen de kids verveeld op de bank. Of ze kunnen hun energie niet kwijt, dat kan ook. Het gemiezer buiten helpt ook al niet mee om erop uit te trekken. En dus zoek je het als ouders wellicht wat dichterbij huis om er een spetterende familiedag van te maken. Dat kan bijvoorbeeld in Gemert, bij de Aardbeienhof. ,,Maar ik denk dat alle kinderen thuis aan het playstationen zijn. Hier is in ieder geval niemand", vertelt Romany van Bokhoven aan de balie van het speelpaleis, dat op dat moment een uurtje open is.

Naar de stad

Even verderop in Deurne is sinds jaar en dag speelparadijs Trollenland gevestigd. Het is lunchtijd. Plek om te parkeren is er genoeg op het industrieterrein. ,,Ik heb nu ongeveer zes kinderen binnen, gisteren was het drukker", legt eigenaresse Gonnie van Diessen uit. Ze zucht. De speeltuin Trollenland bestaat al 17 jaar, maar het einde is zo langzamerhand in zicht. En niet zozeer door spelcomputers of mobieltjes. ,,Nee, mensen trekken voor hun uitje vaker naar de stad. In Helmond zitten sinds enige tijd Kidsplaza, Monkey Town en de Speelschuur in Brandevoort. Het wordt bij ons elk jaar minder qua bezoekers. Daarom staat Trollenland nu ook al twee jaar te koop. We zijn van negen personeelsleden naar twee gegaan. De tijden zijn veranderd."

Volledig scherm Bij Monkey Town in Helmond was het druk. Moeder Patricia, Milou, Lisa en Merel (vlnr) eten er een frietje. © Bart Hoffman

Monkeytown

Kinderen hebben niet zoveel met nostalgie, wel met enorme glijbanen en junglepaden. Monkey Town in Helmond barst tijdens deze schoolvakantie uit de voegen. In de speelhal springen zo'n vijf- tot zeshonderd kinderen per dag rond. Limonade en friet houden hun motortjes draaiende. Moeder Patricia van Slooten kijkt met plezier toe hoe haar tweeling van vier een frietje soldaat maakt. ,,Ook heerlijk om zelf even een momentje te hebben", knikt ze richting een roman met boekenlegger. ,,Eigenlijk wil ik om de dag iets leuks met de kinderen gaan doen. Om ze toch te kunnen vermaken in zo'n vakantie."

Van Slooten woonde eerder in Deurne, maar tegenwoordig in België. Ze is onder de indruk van Monkey Town. ,,Het ziet er goed en veilig uit allemaal. Toch is het ook wel wat duur. Ik kan dan wel over de grens wonen, ik blijf een Hollander."

Waar het geld in deze periode zeker níet heenrolt, is zwembad De Wissen in Helmond. Dat is beperkt geopend. De moeder en haar drie kinderen die deze middag in de regen voor de gesloten deur staan, moeten dus iets anders zien te verzinnen.