Summa begint in Helmond met de bouw van een nieuw schoolgebouw op de Automotive Campus

Ledûb en Polaris blij verrast met papieren promotie

2 april Volleybalbond Nevobo koos na het abrupt beëindigen van de competitie wel voor een promotie-/degradatieregeling. Om daar in de piramide ruimte voor de creëren, is voor volgend seizoen een tweede topdivisie in het leven geroepen. Voor de vrouwen van Ledûb (Budel) en de mannen van Polaris (Mierlo-Hout) betekende dat promotie.