Summa College start maandag op Automotive Campus in Helmond: 'Dichter bij de praktijk’

Grote verschil­len in woningprij­zen, de koper moet het ermee doen: ‘Soms doen ze voorstel­len die ons echt verbazen’

7:11 EINDHOVEN - Hoe kan een gemiddeld huis in een dorp als Waalre veel duurder zijn dan in pak ‘m beet Luyksgestel? Het antwoord op die vraag is niet simpel, al speelt één ding volgens makelaars een belangrijke rol: de woningmarkt is krap, en dat blijft voorlopig zo.