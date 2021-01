Supermarkt in Helmond mag buurman Primera niet helpen: verkoop kalenders en agenda's moet stoppen

HELMOND - Het leek zo’n mooi voorbeeld van lokale ondernemers in een wijkwinkelcentrum die elkaar de coronacrisis door helpen. Om de gelockdownde Primera te steunen legde de Plus-baas kalenders en agenda’s van de buren in zijn supermarkt. Maar dat mag dus niet. Van de gemeente Helmond moet de verkoop worden gestaakt.

Win-win dachten Bianca Wosyka van Primera De Luifel en Gerard Bouwmans van de Plus in winkelcentrum De Bus in Helmond-Noord. Wosyka had klanten die naarstig op zoek waren naar een agenda voor 2021 en een door de lockdown gesloten winkel. Bouwmans wilde zijn collega wel uit de brand helpen in deze moeilijke coronatijd en maakte in zijn supermarkt een plekje vrij voor de agenda’s, familieplanners en kalenders. De verkoop liep als een trein: klanten blij, ondernemers blij.

Maar de gemeente Helmond was er helemaal niet over te spreken. Het is in strijd met coronalockdownregels: een supermarkt mag zijn assortiment niet uitbreiden met non food-artikelen die hij eerder niet verkocht. De gemeente heeft beide ondernemers laten weten dat ze in strijd met de regels handelen. De Primera-tafel is zo na ruim een week alweer verdwenen uit de Plus.

Wrang

Wosyka snapt heel goed dat er regels moeten zijn, maar ze vindt het wrang dat een initiatief van ondernemers die elkaar op deze manier helpen de kop wordt ingedrukt. Daarbij vindt ze dat om de verkeerde reden wordt ingegrepen. ,,Die regel is ingevoerd om te voorkomen dat gesloten winkels nog meer gedupeerd worden omdat andere zaken hun handel gaan overnemen. Dat speelt hier helemaal niet. Er is geen sprake van oneerlijke concurrentie.”

Bouwmans zei eerder in deze krant al dat hij niet van plan was zijn supermarkt vol te leggen met ‘vreemde’ spullen. Hij wilde zijn collega alleen afhelpen van een paar artikelen die anders nooit meer verkocht zouden kunnen worden. Wosyka: ,,En we hebben voorkomen dat mensen juist stad en land gingen aflopen omdat ze nergens een agenda konden krijgen.”

Creatieve manieren

De gemeente Helmond laat verder weten het toezicht op de naleving van de coronaregels heel serieus te nemen met het oog op gezondheidsrisico’s. ,,Hoe begrijpelijk het ook is dat ondernemers in deze moeilijke tijd zoeken naar creatieve manieren om hun waren te kunnen verkopen.’’

In het winkelcentrum in Helmond-Noord proberen de ondernemers elkaar op allerlei manieren deze moeilijke tijd door te slepen. Een andere winkel had Wosyka bijvoorbeeld aangeboden een rek met wenskaarten in de zaak te zetten. En de ondernemersvereniging is een actie gestart zodat klanten die nu inkopen doen bij de winkels die open zijn waardebonnen kunnen sparen die later te besteden zijn bij ondernemers die nu in lockdown zitten.

Het postkantoor in Primera De Luifel is overigens weer geopend. Strikt voor het ontvangen en verzenden van brieven en postpakketten. Andere artikelen uit de winkel worden na bestelling thuisbezorgd.