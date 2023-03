Supermarkt Lidl op Suytkade krijgt tweede ingang en nieuw parkeerterrein aan achterkant

LOTING Van Nistel­rooij toont respect voor Spakenburg en kijkt al uit naar halve finale tegen PSV: ‘Zij staan er dik verdiend’

Trainer Ruud van Nistelrooij piekerde er zondag na afloop van RKC-PSV niet over om de loting in de halve finale van het bekertoernooi een makkie te noemen. Integendeel zelfs. Hij had deze week gezien hoe de amateurclub FC Utrecht uit het bekertoernooi kegelde en eerder ook al FC Groningen te grazen nam.