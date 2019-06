Superstadhuis in Helmond stap dichterbij

Op de plek waar nu het Stadskantoor staat, worden in de toekomst alle werk- en servicelocaties van de gemeente samengevoegd. Het is nog onduidelijk of het huidige pand aan de Weg op den Heuvel grondig wordt gerenoveerd, of dat er nieuwbouw komt. Boscotondo, ‘t Cour en een gehuurd pand aan de Zandstraat worden afgestoten. De politiek sprak wel meteen zijn zorgen uit over de parkeergelegenheid bij het Huis van de Stad. De locatie moet voor inwoners en ambtenaren goed bereikbaar zijn.