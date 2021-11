Supporters en ouders die toch naar hun kinderen willen kijken, zijn niet welkom in de sportkantine

Kasteel van de Sint ‘gewoon’ open, met mondkapje voor 13-plus­sers

HELMOND - Een zucht van verlichting bij de jonge en wat oudere Sinterklaasfans. De goedheiligman is in zijn Kasteel in Helmond gewoon te bezoeken, ook dit jaar. Dat maakte de organisatie deze zaterdagmiddag bekend via hun eigen website.

13 november