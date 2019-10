Supporters Helmond Sport woedend op clubleiding; serieuze acties zullen volgen

Aanhangers van Helmond Sport gaan over tot ‘serieuze acties’ omdat ze woedend zijn over de gang van zaken rond het supportershome in het nieuwe stadion. Voorzitter Frans Stienen en de gemeente Helmond maakten onlangs bekend dat er geen eigen supportershonk komt in het moderne onderkomen op De Braak. Dat zou de club veel te veel geld kosten. De fans zijn onder meer kwaad over het gebrek aan communicatie vanuit Helmond Sport. Verschillende groeperingen was beloofd dat ze mochten aansluiten bij het stadionoverleg.