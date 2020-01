Supportersvereniging Helmond Sport stapt uit convenant na geweld rond derby

In dat convenant zijn afspraken tussen de betrokken partijen gemaakt om voetbalwedstrijden veilig en plezierig te laten verlopen.



Tijdens de uitwedstrijd bij FC Eindhoven van vrijdag vonden schermutselingen plaats waarbij een politieman gewond raakte. Bij terugkeer per bussen in Helmond werden enkele honderden supporters op De Braak opgewacht door politie en Mobiele Eenheid. Volgens de Supportersvereniging werd ‘exorbitant geweld’ gebruikt door de ME. Daarbij raakte zeker een supporter gewond. Elf supporters werden aangehouden.

‘Bejaarde mensen geconfronteerd met ME’

Op Facebook laat de Supportersvereniging Helmond Sport weten dat er genoeg gelegenheid was voor de politie om de raddraaiers op te pakken. Maar dat alle meegereisde supporters blijkbaar als potentiële daders werden beschouwd, vindt de vereniging onbegrijpelijk.

,,Zelfs bejaarde mensen, vaders met kinderen, iedereen die ook maar aanwezig was, is bij terugkomst op De Braak geconfronteerd met de massale aanwezigheid van de ME”, stelt de Supportersvereniging Helmond Sport. ,,Wij begrijpen dat geweld tegen hulpverleners absoluut niet door de beugel kan. Wij snappen ook dat deze daders aangepakt moeten worden. Maar hoe ver ga je daar in? Hoeveel slachtoffers zijn het waard om die enkele personen te pakken? Blijkbaar maakt dat dus niets meer uit. Tegenwoordig is iedereen een zware crimineel; opa of kind, vader of moeder. Want men zal en wil die daders te pakken krijgen. Ongeacht of daar een of meer onschuldige slachtoffers bij moeten vallen.”

‘Niet onze manier van werken’