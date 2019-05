Surveilleren bij het examen is bakstenen tellen bij het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond

„Eindexamens surveilleren is het meest verschrikkelijke dat er is.” Johan Fietelaars, docent geschiedenis en maatschappijwetenschappen op het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond, laat er geen misverstand over bestaan: surveilleren is saai. „Ik weet nu dat er zestig ramen aan één kant van de gymzaal zitten.” Naast continu een oogje houden op de zwoegende scholieren is het vooral bezigheidstherapie. Fietelaars telt bakstenen, herbeleeft in gedachten het kampioenschap van Ajax en verwondert zich over wat leerlingen aan eten bij zich hebben. „Eén leerling had een hele bak pinda’s bij. Ik was er zo op gefocust dat ik elke hap hoorde.” Leuke anekdotes uit zes jaar surveilleren heeft de docent niet. „Er gebeurt eigenlijk nooit iets.”