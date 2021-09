Susanne en Femke kregen duizendste woning Woonbedrijf: ‘We zijn over the moon’

,,We hebben het er wel eens over tijdens het eten”, begint Ent. ,,Dan kijken we elkaar aan en zijn we zo trots op ons nieuwe huisje. Dat hebben we toch maar mooi met z’n tweeën gedaan.” Eind juli trokken de twee in hun nieuwe woning. ,,Alles is nieuw”, zegt Loomans. ,,De vloer, het witgoed, de meubels. We hebben er dus helemaal ons eigen ding van kunnen maken”, vult haar moeder aan. Ze geeft haar dochter een stevige knuffel.

Mijlpaal

Woningcorporatie Woonbedrijf bouwde 76 woningen op Suytkade en wil deze mijlpaal vieren. Met een grote bos bloemen en een plaatje met de tekst ‘1.000ste woning’ worden moeder en dochter in het zonnetje gezet. Letterlijk, want het weer is mooi. ,,Dat hebben we zo besteld”, zegt Ent met een lach. Algemeen directeur en bestuurder van Woonbedrijf Ingrid de Boer feliciteert het tweetal. ,,Ik ben blij dat jullie zo blij zijn.”

Het was wel even wennen, een appartement. ,,Ik was in eerste instantie op zoek naar een huis. Mijn dochter en ik zijn allebei enorm van de kleren en de schoenen, dus we hebben onze ruimte nodig”, vertelt Ent. Ondertussen is het tweetal helemaal gewend aan de nieuwe woning, weliswaar met een aantal paar schoenen minder. ,,We voelen ons helemaal thuis. Het past als een jasje en we zijn helemaal over the moon.” Vorige week kwamen de gordijnen binnen. ,,De bedden kwamen gisteren, dus nu is alles klaar”, zegt Loomans.

Quote Je kunt hier lekker met de hond wandelen. Ik hoorde dat ze ook met een nieuw park bezig zijn, dus ik ben benieuwd Femke Loomans

Ent heeft dertien jaar ingeschreven gestaan. ,,Soms stond ik achtste op de lijst. Nu stonden we tweede, en degene die boven ons stond kwam niet opdagen. Toen mochten wij gaan kijken.” Niet alleen het nieuwe appartement bevalt, ook de omgeving past perfect bij het tweetal.

,,Je kunt hier lekker met de hond wandelen. Ik hoorde dat ze ook met een nieuw park bezig zijn, dus ik ben benieuwd”, zegt Loomans. ,,Het is hier gewoon lekker rustig. We voelen ons veilig.”

Speciaal plekje

Vanwege corona zijn eerdere mijlpalen niet gevierd, zoals de eerst gelegde steen en het hoogst bereikte punt van de bouw. ,,Uiteindelijk doen we het niet voor de stenen, maar voor de mensen”, zegt Van den Waardenburg. Ze feliciteert moeder en dochter met hun nieuwe woning.

,,Hier gaan we een speciaal plekje voor zoeken”, zegt Ent terwijl ze vol trots het plaatje vasthoudt. ,,Zoiets maak je maar één keer in je leven mee.”