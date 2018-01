Suzanne de V. uit Helmond bracht partner met hamer om het leven: doodsangst of doodslag?

DEN BOSCH - De Helmondse Suzanne de V. (28) hoort maandagmiddag of ze jarenlang de gevangenis in moet, of in vrijheid mag proberen de zwaarste nacht uit haar leven achter zich te duwen. Toen, in mei 2016, bracht ze haar mishandelende partner om het leven. Uit doodsangst, zegt zij. Doodslag, zegt het OM en eist 9 jaar cel .

Niemand, advocaten noch officieren van justitie, durft te voorspellen wat de rechtbank om 13.00 uur bekend zal maken. Hoewel de verhalen van beide kanten ver uiteenlopen, is er voor allebei wat te zeggen. Keihard bewijs dat de een of de ander zonder meer gelijk heeft, is er niet. 'Niemand was er bij', heet dat dan in de rechtbank. Behalve Suzanne, en die kan zich niks meer herinneren.

Hels leven

Dat de Helmondse jarenlang een zwaar leven had door een bijzonder gewelddadige verhouding was al bekend. Tijdens de rechtszaak bleek pas wat voor hel dat moet zijn geweest. Op haar telefoon vond de politie een stroom van berichten die ze 'totaal respectloos, vernederend en bedreigend' noemde.

Geweld, misbruik en vernedering waren aan de orde van de dag. Ook de fatale nacht. Suzanne moest, zoals zo vaak, op de bank slapen maar werd wakker geslagen omdat ze een blikje fris naar de slaapkamer moest brengen. Daar ging het mis, het werd ruzie en 'opeens had ik een hamer in mijn handen'. Ze sloeg zeventien keer, waarbij de eerste slagen al dodelijk waren.

Hoe ze de hamer kreeg weet ze niet meer, wel waarom hij in de slaapkamer lag: het paar kluste veel. En haar partner zat volgens haar in de hennep, stal oogsten van kwekers en was daarom bang voor represailles.

Zelfverdediging

De tweede centrale vraag was hoe er is geslagen. Ze zegt dat de man haar van voren greep en begon te kelen, waarop ze toesloeg. Maar de hamerslagen komen volgens het NFI van achteren. Advocate Leonie van der Grinten ziet dat de man opeens zijn hoofd kan hebben weggedraaid. Een duidelijker geval van zelfverdediging is er volgens de pleitster niet. ,,Had ze dit niet gedaan, dan had zij daar gelegen."

Maar officier van justitie Jorick Schreurs denkt dat Suzanne onverwacht heeft toegeslagen. Sporen van een ruzie zijn er niet: haar kleren zijn niet gescheurd, het bed was nog op orde. ,,Waarschijnlijk was er een gevecht. Het is niet ondenkbaar dat het gepaard ging met geweld. Maar zeker niet met de intensiteit die zij meldt", sprak hij en eist 9 jaar cel voor doodslag.

Familie