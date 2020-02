SV De Braak uit Helmond wil óók zaterdagtak

SV De Braak ontstaat door de fusie van MULO en Helmondia. De jeugdafdelingen van beide verenigingen zijn al samengevoegd, na het lopende seizoen volgen de senioren. Dat betekent dat SV De Braak dan veel spelers zal hebben die kandidaat zijn voor het eerste elftal. Toch is de komst van een tweede vaandelteam niet per se een zegen, want het is maar zeer de vraag welke jongens op zaterdag willen gaan voetballen. „Dat is echt aan de spelers zelf”, zegt Angelo van den Heuvel. Hij wordt de hoofdtrainer van het zaterdagteam.

Dit elftal begint onderaan in de competitie: de vierde klasse. Toch is Van den Heuvel niet bang voor gebrek aan belangstelling. Integendeel. Volgens hem werd bij zijn club MULO al een paar jaar nagedacht over de vorming van een zaterdagelftal. „Er is animo voor, vooral bij de jonge gasten.” Zolang die bij de junioren actief zijn, spelen ze per definitie op zaterdag. De overstap naar de senioren valt nogal eens tegen, zeker voor degenen die niet in de selectie van het eerste elftal komen. Want lagere elftallen spelen op zondagochtend, vaak al vroeg, terwijl jongeren graag zaterdagavond op stap gaan.

Rust Roest nu nog de enige in Zuidoost-Brabant