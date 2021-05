Sylvie de Leeuwe (18) schrijft met veel lichtheid over de dood en wint wedstrijd literair café

HELMOND - Het gaat over een kind dat heel graag een hond wil en daar alles voor over heeft. Het gaat ook over de dood. Met het verhaal ‘5 stappen om een hond te krijgen’ heeft Sylvie de Leeuwe de schrijfwedstrijd van het Literair Café Helmond bij de jongeren gewonnen.

De jury roemt Sylvie omdat ze een zwaar onderwerp als de dood met veel lichtheid weet op te schrijven. ,,Ik was blij verrast”, geeft de achttienjarige toe. De geboren en getogen Helmondse pakt al sinds haar achtste regelmatig de pen om gedachten op papier te zetten.

De hoofdpersoon in haar winnende verhaal wil het liefst een mopshondje, want ‘die hebben meer rimpels dan mijn oma’. Als ze met haar vader op bezoek gaat bij haar oma - die met corona in het ziekenhuis ligt en komt te overlijden - gaat haar wens in vervulling: Sammie, de hond van oma, komt bij haar wonen. Als snel beseft ze dat het gemis groter is dan de vreugde van het hebben van een viervoeter.

Werken op corona-afdeling

Omdat het verhaal in de ik-vorm is geschreven, zou je kunnen stellen dat het autobiografisch is. Dit is gedeeltelijk waar. Na het behalen van haar Havo-diploma koos De Leeuwe er voor om een tussenjaar te nemen. Ze ging als schoonmaakster werken op de corona-afdeling van het St. Anna ziekenhuis in Geldrop. ,,Ik zag daar veel emotionele dingen, die heb ik onthouden en verwerkt in het verhaal. Gelukkig gaat het met mijn oma’s nog goed”, zegt ze met een glimlach.

Quote Ik zie veel dingen om me heen die ik noteer Sylvie de Leeuwe, Winnares schrijfwedstrijd jongeren van Literair Café Helmond

Het typeert haar ook als schrijfster geeft ze aan: ,,Ik zie veel dingen om mij heen die ik noteer. Dat kunnen de meest gekke dingen zijn. Vooraf weet ik eigenlijk nooit het onderwerp van het verhaal, ik schrijf op mijn gevoel.”

Dit was ook het geval bij haar winnende verhaal. In het laatste uur voor de deadline schudde ze het verhaal uit haar mouw. Haar moeder controleerde het op spelfouten, waarna het verzonden werd. De jury was laaiend enthousiast en prees het jonge talent om de luchtige manier waarop ze dit zware onderwerp beschreef.

Gepest in de brugklas

Voor De Leeuwe is het schrijven van verhalen of gedichten ook een manier om haar emoties te kunnen uitten. Vooral toen ze in de brugklas veel gepest werd, haalde ze daar veel kracht uit. Sylvie wil van schrijven haar beroep maken. In welke vorm weet ze nog niet.

Op dit moment is ze druk bezig met nieuw verhaal over het bijgeloof, wat de tiener vroeger veel had. Ze droomt ervan om ooit met een debuutroman door te breken in het schrijversgilde. Volgend schooljaar begint ze met de opleiding film- en literatuurwetenschap aan de universiteit van Leiden. Daar gaat ze andere richtingen van het schrijven ontdekken: ,,Ik vind filmscripts heel interessant.”