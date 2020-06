Syrische (20) wil na Helmondse onderwijstitel ook het landelijke podium veroveren

De 20-jarige Syrische, die nog geen vier jaar in Nederland woont en vloeiend Nederlands spreekt, volgt de opleiding financiële administratie. Kamla heeft het ambassadeurschap gekregen door haar supergoede Nederlands, de hoogste cijfers van haar klas, haar leergierigheid en gemotiveerdheid. ,,Er waren twee kandidaten voorgesteld en die moesten een presentatie houden. Daarna kreeg ik het ambassadeurschap”, vertelt Kamla opgetogen.

Daarmee is ze een jaar lang het visitekaartje van ROC Ter AA Helmond en een voorbeeld voor andere studenten. Ook doet ze mee aan de landelijke verkiezingen, waar ze de strijd aangaat met meer dan veertig studenten van andere vestigingen binnen het mbo. Als ze wint, wordt ze de vierde landelijke mbo-ambassadeur. Wanneer ze die strijd aangaat, is onbekend. Door het coronavirus is de landelijke eindstrijd uitgesteld.

Vertrouwen in capaciteiten

Kamla Mahmoud heeft er twee jaar opzitten van de 3-jarige opleiding financiële administratie. Daarna wil ze een opleiding op hbo-niveau gaan volgen. ,,Misschien kies ik dan een andere richting”, vertelt ze. ,,De zorg spreekt me ook aan.” Ze denkt er zelfs aan om medicijnen te studeren als ze een hbo-opleiding heeft voltooid. Haar vader heeft er alle vertrouwen in dat ze de capaciteiten daarvoor heeft. Hij was directeur van een basisschool in de stad ­Qamishli voor hij Syrië ontvluchtte. ,,Kamla haalde in Syrië het hoogste niveau na een staatsexamen”, vertaalt Kamla zijn woorden.

Net als zijn vrouw, die docente was op dezelfde basisschool, kan vader Marwan Mahmoud zich verstaanbaar maken in het Nederlands na de inburgeringscursus. Hij maakte vijf jaar geleden de weg vrij voor zijn gezin door in een rubber bootje de Middellandse Zee over te steken. Vanuit Griekenland kwam hij per trein en bus naar Nederland. ,,Mijn vader heeft er weken over gedaan om in Griekenland te komen”, vertelt Kamla. ,,Al die tijd wisten we niet waar hij was en of hij nog leefde, want er was geen contact. Net als veel anderen had hij kunnen verdrinken en hadden we nooit geweten wat er met hem was gebeurd.”

Veiligheid is het belangrijkst

Ze wordt nog verdrietig bij de herinnering. Het zou nog een jaar duren voor ze hem weer zou zien. In het kader van gezinshereniging kwamen Kamla, haar twee broers, haar zus en haar moeder per vliegtuig naar Nederland. ,,Het was een hele overgang”, aldus Kamla. ,,Nederland heeft andere gewoontes en een andere cultuur.”

Maar veiligheid is het belangrijkste en intussen passen de zes gezinsleden zich zo snel mogelijk aan. ,,Als het veilig zou zijn in Syrië, zouden we teruggaan”, zegt Kamla. ,,We missen onze familieleden die zijn achtergebleven.”