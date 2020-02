't Patronaat in Helmond is weer in ere hersteld

Af en toe steken de buurtkinderen hun hoofd naar binnen bij de achteringang van kookstudio Kookcreatie. Als het lekker ruikt in de 2de Haagstraat, valt er misschien ook wel iets te halen in ‘de keuken van ‘t Patronaat’. Hoewel er alleen maar commerciële partijen zijn gehuisvest in het voormalige verenigingsgebouw in Helmond-West, heeft het karakteristieke pand toch nog iets van een wijkfunctie. Soms bellen oudere bewoners uit 't Haagje aan, omdat ze graag binnen een kijkje willen nemen.