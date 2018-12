TA-DAM!... TA-DAM!... TA-DAM!...: Helmond helpt het Rode Kruis

Voorbijgan­gers ontdekken brandend tuinstel in Helmond

23 december HELMOND - In een voortuin in de Adonisstraat in Helmond is zondagochtend een tuinstel in brand gevlogen. Voorbijgangers ontdekten de brand en alarmeerden de brandweer. Die konden voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning.