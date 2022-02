Taakstraf voor jonge Helmondse WhatsApp-oplichter

Brande­voort metselt richting voltooiing, slimme wijk komt eraan: ‘succesvol concept Brande­voort verdient het niet te worden gedumpt’

HELMOND - Sinds 2006 zijn er in Helmond niet meer zoveel nieuwe huizen opgeleverd en in aanbouw geweest als in 2021. Brandevoort wordt in razend tempo afgemaakt. De slimme wijk staat in de steigers. Is het een misstap om daar iets heel anders van te maken dan succesnummer Brandevoort?

21 februari