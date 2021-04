Taal en rekenen even ondergeschikt aan bewegen op Nationale Buitenlesdag bij Mozaïek in Helmond

HELMOND - Taal en rekenen in de buitenlucht is nog net even lekkerder bij 25 graden, maar de leerlingen van Kindcentrum Mozaïek in Helmond malen niet om het fletse zonnetje. ‘Wie wil er elke dag buiten les?’ Bijna alle vingers schieten de lucht in.

Maar Nationale Buitenlesdag, een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, is maar één keer per jaar. Dinsdag deden volgens de organisatie 262 scholen in Noord-Brabant mee aan de zesde editie. Kindcentrum Mozaïek in Helmond was er één van.

Buiten moet je profiteren van wat in de klas niet kan, dus bij de activiteiten wordt vol ingezet op bewegen. De kinderen genieten er zichtbaar van. „Bewegen tijdens het leren geeft een andere dynamiek”, zegt directeur Esther Warmerdam. Op het grasveld bij de school rent groep 4 als een kudde op en neer tussen bordjes met spellingscategorieën: van achtervoegsel naar verkleinwoord, al naar gelang het woord dat de meester of juf roept.

Uitgelaten in winterjas

Op het schoolplein rennen de kinderen van groep 3, al net zo uitgelaten, in winterjas naar een turquoise teil. Die is gevuld met wasknijpers met plaatjes met getallen van 0 tot 100. Daarna moeten ze een hindernisbaan over - het klimrek - om daarna aan een waslijn hun getal op de juiste plek te hangen. En zo promoveert de waslijn naar getallenlijn.

Of ze bewegend beter leren? „Dat hangt af van de activiteit”, zegt juf Milou Sprengers-Arts. „In dit geval hebben we vooral gekozen voor bewegen. Het is niet zo dat ze nu de getallenlijn beter leren.” Bij het hinkelend lezen van vorig jaar werd het bewegen meer gekoppeld aan de hersenhelften, voegt ze er cryptisch aan toe.

Volledig scherm Buitenlesdag op Kindcentrum Mozaïek. © Sem Wijnhoven/DCI Media