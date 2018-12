Taalachterstand wordt aangepakt in Helmondse wijk Rijpelberg

Hans Fuchs, directeur-bestuurder van de openbare basisscholen in Helmond, hoopt dat er in de nabije toekomst zogenaamde community-scholen kunnen verrijzen in de Rijpelberg. Zo'n wijkvoorziening, waarin basisschool en buurthuis samensmelten, moet er onder meer voor zorgen dat Poolse families beter integreren in de maatschappij. Zo'n veertig procent van de instromers in de Rijpelberg is van Poolse afkomst. Negen van die tien kinderen kan zich amper verstaanbaar maken op de eerste schooldag. Eerder dit jaar schreef Fuchs hier een brandbrief over naar het stadsbestuur.