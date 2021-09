Taalcoach Ronald uit Helmond helpt de familie Ekici met Nederlands: ‘Zij leren van mij, maar ik ook van hen’

Als de leeuw ontsnapte, kreeg Helmonder Carlo hem weer in het gareel

14 september HELMOND - Kerkgangers in de Sint Michaelskerk van Sittard schrokken zich in 1938 ongetwijfeld een hoedje toen tijdens de mis plots leeuw Asor het altaar besteeg. Het vervaarlijke beest was uit een kooi ontsnapt op het naastgelegen kermisterrein. Zijn baasje Carlo Stevens (1904-1975) uit Helmond had het tralieluik per ongeluk op een kier laten staan.