Taalhelden Henk uit Eindhoven en Louise uit Helmond: Je hoort 't', je schrijft 'd': lastig

'De hele wereld draait om taal. Ik heb niet altijd meegedraaid", zegt Henk van Iersel uit Eindhoven, die op latere leeftijd leerde lezen en schrijven. Beiden zijn vorige week uitgeroepen tot Taalheld van Brabant 2019. Willems in de categorie 'taalbegeleider', Van Iersel als 'taalcursist'.

'Louise heeft het prachtige talent om met iedereen een gesprek aan te kunnen gaan en om de mensen om haar heen te besmetten met haar positieve uitstraling en energie', schrijft de jury. Ook lovende woorden voor Henk: 'Door zijn sociale instelling hebben zijn medecursisten veel aan hem gehad.'

Taalcafé

Deze schijnwerpers, het hoeft allemaal niet voor die twee. ,,Het is wel een teken van waardering. Voor wat je al die jaren hebt gedaan", vindt Henk. Die waardering spreekt voor Louise vooral uit de mensen die steeds naar haar vragen. Die in het Taalcafé in Helmond bij haar groepje willen horen.

Het begon voor Willems acht jaar geleden ,,Ik was als receptioniste gewend met mensen om te gaan. En ik wilde er nog wel iets als vrijwilliger bij doen." Ze werd als 'taalmaatje' gekoppeld aan een buitenlander die in Helmond kwam wonen. ,,Via het werk, door een partner of als vluchteling. Ik maakte ze een jaar lang wegwijs. En zo waren we ook met taal bezig."

Toen drie jaar geleden in Helmond het Taalcafé werd opgericht, wist men Willems meteen te vinden. Vragen op taalgebied, hulp met taalkwesties, oefenen met lezen, voor al die dingen kunnen mensen in het Taalcafé terecht. ,,De insteek is om de taal te leren." Maar het is meer: ,,Grootste probleem is de cultuur. Als wij praten, kijken we elkaar aan. Zo hebben wij dat geleerd. Ik heb een meisje uit Eritrea dat naar beneden kijkt. Voor andere vrouwen is het al een hele stap om hier naartoe te komen. Die zijn altijd thuis gebleven."

Aangeboren

Taalachterstand is niet alleen iets van buitenlandse mensen. Ook sommige Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Zoals Henk van Iersel. ,,Ik moest op school komen omdat mijn zoon niet goed kon lezen. 'Dat ken ik ook niet', zei ik tegen de leraar. Het is aangeboren. Mijn grootvader en moeder waren er slecht in, kinderen en kleinkind ook."

Van Iersel besloot er iets aan te doen: ,,Ik ben naar school gegaan, maar je had toen de regeling dat het na zeven jaar ophield." En Henk was nog niet klaar. ,,We hebben toen ABC opgericht (een stichting van en voor laaggeletterden, red.). Met als doel mensen te stimuleren." Het is een kwestie van blijven trainen, weet hij. ,,Twee jaar geleden vonden ze dat ik ambassadeur moest worden. Ben ik toch weer naar school gegaan. Want ik ben er nog niet", aldus de 68-jarige.