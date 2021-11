Tachtig jaar MULO-man in hart en nieren: ‘Ik ging niet mijn eigen goei skoen aandoen’

Beatrix bij viering 125 jaar NCB en ZLTO; toen verheffing van boeren­stand, nu naar duurzamere toekomst

GEMERT - Ruim 30 jaar geleden, in juni 1990, opende toenmalig koningin Beatrix het Boerenbondsmuseum in Gemert. Woensdag was ze er opnieuw, nu als prinses, bij de viering van het 125-jarig bestaan van de NCB, de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.

17:43