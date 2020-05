Tal van mitsen en maren, maar verkeersplan Helmond kan door

Over één ding is iedereen het eens: niks doen is geen optie. Want ondanks slimme verkeersoplossingen, gunstige neveneffecten van de coronacrisis (standaard meer thuiswerk) en meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, zal het autoverkeer in het hart van Helmond blijven toenemen. Dit is althans de uitkomst van onderzoeken.