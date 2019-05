Muziek en anekdotes van de bands van toen in Cacaofa­briek Helmond

13:00 HELMOND - Tupelo Honey, Met Roosen, Fashions, Casual Silence, Sylver Myst. Zo maar wat bands uit de regionale popgeschiedenis. Muziek met Helmondse en Peelse roots staat centraal bij een nieuw initiatief van de Cacaofabriek: Club Cacao. De eerste editie is op zaterdag 29 juni, met zanger Cor van de Sande van The Fashions in de hoofdrol.