Talkshow Zondagse Soep in Helmond iets vroeger vanwege PSV

Video AH dinsdag weer open na plofkraak op geldauto­maat Dierdonk­park in Helmond

15:13 HELMOND - Bewoners van de Dierdonklaan en de Coendersberglaan in de Helmondse wijk Dierdonk zijn maandagochtend in alle vroegte opgeschrikt door een harde knal, veroorzaakt door een plofkraak op de geldautomaat in de voorgevel van Albert Heijn aan het Dierdonkpark. Dat gebeurde rond vijf uur.