Tarief milieustraat Helmond van 6 naar 8 euro

In totaal zijn de afvalkosten voor Helmond vanaf 2020 ruim een miljoen euro hoger. Dat heeft te maken met een hogere afvalverbrandingsbelasting, hogere afvalverwerkingskosten, hogere personeels- en materiële kosten bij de afvalinzamelaars en lagere opbrengsten uit reststromen. Dit staat in de voorjaarsnota van de gemeente.

Om de extra kosten te dekken, wil het stadsbestuur de komende twee jaar in totaal bijna een miljoen euro uit de reserve afvalstoffenheffing halen. Maar dat is niet genoeg. Vandaar de tariefsverhoging van de milieustraat. Tot slot wil het stadsbestuur de afvalstoffenheffing met 4,8 procent verhogen. Dit leidt voor burgers nauwelijks tot hogere woonlasten (+ 0,99 procent), want de rioolheffing daalt.

Zout

Door de grote projecten waar Helmond de komende jaren veel geld in steekt (De Braak, nieuw zwembad, onderwijshuisvesting), is er geen ruimte voor nieuwe investeringen. Sterker nog, zoals het er nu uitziet, is tot 2023 sprake van een tekort van tonnen. Hieraan wordt ook bijgedragen door hogere kosten voor de reiniging van wegen (283.000 euro per jaar). Het gaat dan bijvoorbeeld om het strooien van zout bij sneeuw of ijzel.