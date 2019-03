Tatoeëerders uit Helmond deelnemers televisieprogramma Ink Masters

Op een bovenverdieping in de bekendste winkelstraat van de stad zit sinds anderhalf jaar Tattoo Huis Helmond. Als je er nog nooit bent geweest, wandel je er gemakkelijk voorbij. Maar er is toch echt aanloop genoeg. Sterker: de shop wint steeds meer aan reputatie en populariteit. Vandaar ook dat de programmamakers van Ink Masters aan de lijn hingen. Of de heren niet wilden meedoen aan een tattoocompetitie op de zender Spike. Eigenaar Ricardo van 't Hof en zijn medewerker Remco Schellens twijfelden, maar besloten het avontuur toch aan te gaan. ,,We doen het om te laten zien wat we kunnen. Volgens mij hebben we beiden een unieke stijl in Nederland", zegt Van 't Hof.