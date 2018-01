‘Taxichauffeur’ Rob Bouwman op weg naar finale van Keieklets in Helmond

Over de arbeidsethos van Helmonders is de laatste decennia natuurlijk wel het een en ander gezegd. Maar niet genoeg, vond Harold Hertogs. Als arbeidsbemiddelaar Ray Integratie beklom hij als eerste kletser van de avond de ton, wat zelfs voor een jobcoach een hell of a job is.

Ray begon met een groot compliment aan het publiek. “Wat is de overeenkomst tussen een aangereden konijn en deze zaal? Er zit allebei geen leven in.” Na die subtiele start maakte Ray weinig vrienden. Willekeurige toehoorders moesten het ontgelden en de weinig indrukwekkende cv’s van fictieve sollicitanten uit zijn thuisstad werden publiekelijk bespot. Het is uiteindelijk aan de jury om te bepalen of de arbeidsbemiddelaar terug mag komen voor een tweede gesprek, maar de kans op een afwijzing lijkt aanwezig.

Herman den Blijker

Wat Hertogs niet helemaal lukte, daar slaagde Boy Jansen daarna wél in. Met veel humor, expressie en gevoel voor timing kreeg de Budelnaar het publiek al snel op zijn hand. Dat deed hij als sterrenkok Herman den Blijker. De kale keukenprins kan natuurlijk koken als de beste, maar thuis laat hij dat liever aan zijn vrouw over. Dat is echter niet altijd een onverdeeld succes, vertelde de uitgekookte Herman. Zijn vrouw had een surprisemenu voor hem voorbereid, maar al bij de tweede gang verraadde de brandweer de verrassing.

Herman liet zaterdagavond opnieuw blijken over een enorme dosis fantasie te beschikken –zó veel dat de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra er waarschijnlijk jaloers op is. Het kan dan ook bijna niet anders dat de kok over twee weken, bij de Grande Finale, mag opdraven voor het dessert.

De cabaretveteranen van Striepke Veur namen het podium over en begonnen met het bespreken van het lichamelijk verval waar mannen op leeftijd mee te kampen hebben. Van creatief en artistiek verval heeft de legendarische Helmondse amusementsgroep totaal nog geen last. Door het verkondigen en bezingen van de grootste kolder, op typische Striepke Veur-wijze, bezorgden zij Prins William een onbedaarlijke lachstuip en klapten enkele leden van de Raad van Elf zelfs bijna in de maat van de muziek mee.

Taxichauffeur

Marco Verschuren uit Raamsdonkveer, de derde kletser van de avond, bleek niet vies van een dosis zelfspot. “Toen ik een tijd geleden verkondigde dat ik in de ton ging staan, lachte iedereen me uit. Nu lacht er niemand”, constateerde de clowneske Ballondo. De ballonkunstenaar zocht nadrukkelijk naar interactie en had duidelijk werk gemaakt van zijn act, maar vergreep zich net iets te vaak aan grappen van bedenkelijk niveau om in aanmerking te komen voor een finaleplaats.

Die finaleplaats is voor Rob Bouwman, Robke de Taxichauffeur, een stuk minder onwaarschijnlijk. Net als de motor van zijn Duitse vierwieler moest ook hij even warmdraaien, maar daarna was hij los. Hij haalde herinneringen op aan zijn verleden als taxichauffeur. Robke kwam overal; van het Haagje – de taxfree-zone van Helmond genoemd – tot Duitsland. Zijn buut was geen verzameling oneliners, maar een goed doordacht verhaal met een kop en een staart. Het is dan ook goed denkbaar dat Bouwman op 27 januari in de finale staat.