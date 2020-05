TBS-eis voor man die meisje in Helmond met een mes in haar hoofd stak

Agenten schrokken toen ze op een vroege zondagochtend afkwamen op een alarm bij de Helmondse flat. Buiten stond een 23-jarige bewoner, onder het bloed. Ook zijn kamer was doordrenkt. En tussen het bed en de muur lag een vriendin van hem. Haar gezicht verminkt, steekwonden in haar hoofd. Pas een week later werd ze wakker uit een coma. Wat haar was overkomen wist ze niet. De bewoner tastte zelf ook even in het duister, maar herinnerde zich toen dat hij ‘een mes vast had dat uit haar hoofd stak’. Hoe, waarom? Weer niks.