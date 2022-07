Te lang wachten bij helft sociale teams; wethouder belooft escape-route om te voorkomen dat inwoners de dupe worden

Van Dijk meldt dit na vragen van het ED. ,,De afspraak is dat stichting Sociale Teams Helmond (STH) iedere hulpvraag binnen tien werkdagen, dus twee weken, oppakt. Dan moet iemand thuis zijn opgezocht en moet helder zijn of en wat voor hulp hij krijgt”, zegt Van Dijk in een gezamenlijke toelichting met de directeur sociaal domein Rob Hoffmann en teammanager sociaal domein Anton van der Linden. ,,Dat lukt nu wel in het team binnenstad en Helmond-West, maar niet in de wijkteams Oost en Noord. Dat komt doordat er veel aanvragen zijn, en doordat STH nu pas op sterkte is met circa honderd medewerkers.”