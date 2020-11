Te weinig handen aan het bed: geen drie maar ‘slechts’ twee cohortlocaties verpleeghuizen open

Zorg loopt op haar tandvlees; hoe houdt ziekenhuis het personeel op de been?

31 oktober EINDHOVEN - Het applaus voor zorgwerkers is weggestorven. Het chagrijn in de maatschappij neemt toe. Medewerkers in ziekenhuizen krijgen zelfs te maken met agressie. Nederland loopt op zijn tandvlees, het zorgpersoneel voorop. Met meditatie en bokstrainingen proberen ziekenhuizen in de regio Helmond en Eindhoven iedereen fit te houden.