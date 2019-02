Technische talenten uit regio Eindhoven en Helmond ontwerpen eigentijds vrijheidsmonument

Alle teams krijgen te maken met ontwerpeisen. Zo moeten de technische talenten gebruikmaken van circulaire en robuuste materialen. De bedoeling is dat verschillende ontwerpen straks in 2020 samen een modulair monument gaan vormen. Dat wil zeggen dat de verschillende onderdelen uitwisselbaar moeten zijn, zodat het monument in de toekomst groter kan worden of andere vormen kan aannemen.

Bij AAE in Helmond wilden ze, woensdag na de kick-off, nog niet veel kwijt over hun plannen. ,,We willen dat het nog even geheim blijft. Anders gaan ze misschien wel met onze ideeën aan de haal", zei medewerkster Steffie Zwinkels. Ook het Summa College houdt het liefst nog even de kaarten tegen de borst. ,,Al zijn er na de brainstorm al plannen ontstaan om water te gebruiken om vrijheid uit te beelden", vertelde docent Sander van den Boogaard. ,,Maar goed, we hebben meerdere opties. Daar gaan we nu naar kijken."